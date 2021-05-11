Власти Словакии анонсировали начало вакцинации «Спутником V»

Инициатива покупки российского препарата стоила карьеры бывшему премьер-министру страны Игорю Матовичу.



Братислава. Словакия. Жители Словакии начнут прививаться российской вакциной «Спутник V» в ближайшие дни. Об этом заявил вице-премьер страны Игорь Матович, пишет «Интерфакс».

Он назвал результаты тестирования препарата в сертифицированной венгерской лаборатории OMCL отличными и отметил, что препятствия реализации проекта чинились в течение 3 месяцев. Также чиновник добавил, что после указанного тестирования в Венгрии российская сторона согласна с началом прививок.

Напомним, попытки организовать вакцинирование жителей Словакии «Спутником V» стоили Игорю Матовичу поста премьер-министра. После критики этой идеи со стороны двух правящих партий его понизили до вице-премьера и министра финансов. Также пришлось уволиться главе Минздрава Мареку Крайчи и еще нескольким членам правительства страны.

Что же касается препятствий, то ранее словацкий регулятор заявил, что поставленная Москвой вакцина не соответствует той, данные об испытаниях которой были опубликованы в журнале Lancet. В ответ в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) указали, что лаборатория, которая провела испытания препарата в Словакии, не была соответствующим образом сертифицирована ЕС. Также в РФПИ заявили о многочисленных нарушениях условий контракта и потребовали вернуть партию «Спутника V», чтобы ее можно было использовать в других странах.

Скандал завершился тем, что Минздрав Словакии провел дополнительные испытания вакцины в Венгрии и подтвердил эффективность «Спутника V». Теперь РФПИ требует у властей страны извинений за подрыв деловой репутации.

Добавим, в Евросоюзе планы по применению российской вакцины есть и у ряда других стран – Венгрии, Черногории, Сербии. «Спутником V» уже полностью привили жителей небольшой республики Сан-Марино. В защиту российского препарата высказываются власти Австрии и отдельных регионов Италии, Германии и Испании.