Всемирная организация здравоохранения переименовала штаммы коронавируса

Теперь их будут называть не по странам, где обнаружили, а по буквам греческого алфавита.



Женева. Швейцария. Разновидностям коронавируса будут давать имена по буквам греческого алфавита (Альфа, Бета, Гамма и так далее), а не по географическому принципу. Решение об этом приняла Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пишет РБК.

Новые обозначения были предложены с целью не допустить ассоциирования различных форм заболевания со странами, где они были обнаружены. По мнению экспертов ВОЗ, это может оскорбить жителей тех или иных государств.

Новая система наименования вариантов COVID-19 рекомендована при непрофессиональном употреблении. В научных исследованиях традиционные названия «британский штамм», «бразильский штамм» и тому подобные будут сохранены.

Напомним, британский штамм коронавируса был обнаружен в Великобритании в середине декабря 2020 года. К концу зимы он проник примерно в 100 стран. В марте 2021 года особый штамм нашли в Индии. Далее новые разновидности инфекции обнаруживали в Бразилии, ЮАР и ряде других стран.