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После заражения коронавирусом Макрона лидеры стран ЕС ушли на самоизоляцию

12:27, 18 декабря, 2020
Евгений Кандаков
После заражения коронавирусом Макрона лидеры стран ЕС ушли на самоизоляцию
12:27, 18 декабря, 2020
Евгений Кандаков
107
0
#Франция\n#коронавирус\n#здоровье\n#карантин\n#президент\n#премьеры\n#Евросоюз
Фото: facebook.com/EmmanuelMacron
107
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Президент Франции сдал 17 декабря положительный тест на COVID-19.

Брюссель. Бельгия. Лидеры стран Евросоюза проведут ближайшие дни на карантине. Они опасаются, что заболели коронавирусом после общения с президентом Франции Эммануэлем Макроном на различных международных встречах, пишет «Интерфакс».
В частности, о самоизоляции объявили глава Евросовета Шарль Мишель, испанский премьер Педро Санчес, председатель правительства Португалии Антониу Кошта. Среди перешедших на удаленку также - премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, бельгийский премьер Александр Де Кроо, премьер-министр Ирландии Майкл Мартин. Все они пожелали французскому президенту скорейшего выздоровления.
Продолжила работать в обычном режиме канцлер Германии Ангела Меркель. Она успела провериться на COVID-19 сразу после встречи с Макроном на саммите ЕС и получила отрицательный результат.
Напомним, Эммануэль Макрон сдал положительный тест на коронавирус 17 декабря. Из лидеров зарубежных стран до него COVID-19 переболели президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару и князь Монако Альбер II. Все они справились с недугом.
12:27, 18 декабря, 2020
Евгений Кандаков
107
0
#Франция\n#коронавирус\n#здоровье\n#карантин\n#президент\n#премьеры\n#Евросоюз