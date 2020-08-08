SFTS: в Китае предупредили о распространении нового вируса

В качестве симптомов называют лихорадку, кашель, снижение лейкоцитов и тромбоцитов.

Пекин. Китай. В Китае предупредили о распространении в стране нового вируса. Об этом пишут «Известия».

Он получил название «SFTS». Симптомами заболевания медики называют лихорадку. кашель и снижение содержания лейкоцитов и тромбоцитов в крови.

На востоке Китая вирусом заразились 37 человек, позднее его выявили еще у 23 человек в другой провинции также на востоке страны.

7 человек, подхватившие инфекцию. умерли. По мнению медиков, вирус передается через укусы клещей, но не исключен и вариант передачи от человека.

Возбудитель был обнаружен несколько лет назад, обычно он поражает позвоночных, членистоногих и растения.