«Глумление над правилами»: в Гоа объявили режим изоляции из-за несознательности населения

За отсутствие масок оштрафовали 40 тысяч человек.



Панаджи. Индия. Трехдневный режим изоляции вводится в индийском штате Гоа. Он начнет действовать с четверга, 16 июля, пишет «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

Власти Гоа пошли на этот шаг из-за несознательности жителей, отказывающихся соблюдать меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса. За отсутствие масок оштрафовали более 40 тыс. человек, и еще многих – за «глумление над правилами», рассказал главный министр штата Прамод Савант. По его словам, люди продолжают слоняться по улицам без необходимости, ходить на вечеринки и всячески нарушать предписания медиков.

В связи с этим, кроме изоляции, в штате до 10 августа вводится комендантский час.

Добавим, после отмены карантина в Индии в начале июня в ряде штатов его пришлось вернуть из-за новых вспышек COVID-19. В целом количество заболевших в стране приближается к 1 млн, летальных исходов зафиксировано около 25 тыс.

В сумме в Индии, Пакистане и Бангладеш инфицированы 1,4 млн человек, 33 тыс. умерли. Между тем в этих странах проживает примерно четверть всего населения Земли. По этой причине в Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца заявили, что Южная Азия превращается в новый центр распространения коронавируса в мире.