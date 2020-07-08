США сообщили в ООН о предстоящем выходе из ВОЗ

Ранее президент Трамп отказался платить взносы на содержание этой международной организации.



Нью-Йорк. США. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш получил уведомление США о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Информацию обнародовал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, уточняет агентство. При этом США выходят из ВОЗ не сразу, а в срок до 6 июля 2021 года, пояснил Дюжаррик.

Ранее президент США Дональд Трамп известил о предстоящем выходе из ВОЗ конгресс.

До этого глава Соединенных Штатов не раз публично критиковал Всемирную организацию здравоохранения в якобы несвоевременном предупреждении об опасности коронавируса и слишком тесных контактах с руководством КНР, которое будто бы причастно к искусственному созданию COVID-19. Также Трамп объявил об отказе США платить взносы на содержание ВОЗ и грозил выходом Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения.