В ВОЗ назвали «спекулятивными» заявления США о «лабораторном» создании коронавируса

Организация не получила никаких конкретных доказательств этой теории.

Женева. Швейцария. Во Всемирной организации здравоохранения назвали «спекулятивными» заявления США о «лабораторном» создании коронавируса в Китае. Об этом пишет Росбалт со ссылкой на New York Post.

«Мы не получали от правительства США каких-либо данных или конкретных доказательств, касающихся предполагаемого происхождения вируса. С нашей точки зрения, это (утверждение об искусственном происхождении коронавируса в Китае) остается спекулятивным», – цитирует издание слова главы программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ Майкла Райана.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай после появления коронавируса «совершил ужасную ошибку» и пытался ее скрыть. Американский лидер отметил, что у него есть данные, которые позволяют утверждать о появлении коронавируса именно в китайской лаборатории. Майкл Райан в ответ на это сказал, что ВОЗ охотно рассмотрит любую информацию, предоставленную США.