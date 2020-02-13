Количество заразившихся и умерших от коронавируса резко подскочило в Китае

Власти объясняют это изменением методов диагностики.



Ухань. КНР. В китайской провинции Хубэй за минувшие сутки в разы подскочило число инфицированных коронавирусной инфекцией, а также летальных исходов от нее. Об этом сообщает «Интерфакс».

В частности, заразилось 14 840 человек, а умерло 242. Для сравнения, во вторник коронавирус обнаружили у 1 638 жителей, смертельных случаев зарегистрировали 94.

В Комитете здравоохранения провинции Хубэй скачкообразный рост заболеваемости и смертности объяснили внедрением новых методов диагностики.

По сообщению ведомства, в диагностическую классификацию случаев заболевания был добавлен «клинический диагноз». Врачи считают, что нововведение позволит начать лечить пациентов раньше и повысить эффективность принимаемых мер.

Поэтому пришлось пересмотреть диагнозы, поставленные ранее. Кроме того, по новым стандартам начали обследовать недавно поступивших пациентов.