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Японские ученые поделились простым и эффективным способом борьбы с лишним весом

18:12, 17 января, 2020
Евгений Кандаков
Японские ученые поделились простым и эффективным способом борьбы с лишним весом
18:12, 17 января, 2020
Евгений Кандаков
313
0
#здоровье\n#Япония\n#врачи\n#медики\n#вес\n#ожирение
Фото: pixabay.com
313
0

Одно из главных правил – начинать день со стакана теплой воды.

Токио. Япония. Жировые отложения исчезнут, если в определенное время суток пить обычную воду. Рецепт обнародовали японские медики, пишет «Российская газета».

Вместо кофе или чая сразу после пробуждения доктора Страны восходящего солнца советуют выпивать стакан воды комнатной температуры. После этого можно почистить зубы, а примерно через 45 минут - позавтракать. При этом, за счет наполнения желудка водой, завтрак будет несколько скромнее обычного.

Следующий прием пищи можно позволить себе через 2 часа. При этом далее в течение дня питаться надо сбалансированно.

Соблюдение данных рекомендаций позволит постепенно избавиться от лишнего веса. Кроме того, уже через месяц нормализуется кровяное давление и содержание сахара в крови, заявляют в Японской медицинской ассоциации.

Добавим, выпитая натощак вода выводит из организма скопившиеся за ночь токсины, активирует метаболизм и работу кишечника, а также предупреждает изжогу.

18:12, 17 января, 2020
Евгений Кандаков
313
0
#здоровье\n#Япония\n#врачи\n#медики\n#вес\n#ожирение

 

 

 


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