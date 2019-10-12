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Ученые рассказали об опасности медленной ходьбы

11:19, 12 октября, 2019
Ксения Чернова
Ученые рассказали об опасности медленной ходьбы
11:19, 12 октября, 2019
Ксения Чернова
105
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#здоровье\n#наука\n#Новая Зеландия
Фото: twenty20.com
105
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Мозг людей, которые предпочитают неторопливые прогулки, стареет быстрее.

Веллингтон. Новая Зеландия. Ученые из университета Дьюка рассказали об опасности медленной ходьбы. Как пишет Газета, в исследование приняли участие 900 жителей Новой Зеландии.

«Доктора знают, что люди, которые медленно ходят в свои 70 или 80, умирают чаще, чем более быстрые ходоки тех же лет», — рассказал один из ученых Терри Моффитт.

Однако выяснилось, что медленная ходьба начинает влиять на организм гораздо раньше. У людей, которые предпочитают неторопливые прогулки, объем мозга и плотность коры меньше. Кроме того, у них присутствуют признаки, связанные с болезнью малых сосудов.

В целом исследование показало, что мозг таких людей постарел быстрее.

11:19, 12 октября, 2019
Ксения Чернова
105
0
#здоровье\n#наука\n#Новая Зеландия

 

 

 


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