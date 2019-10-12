Ученые рассказали об опасности медленной ходьбы

Мозг людей, которые предпочитают неторопливые прогулки, стареет быстрее.

Веллингтон. Новая Зеландия. Ученые из университета Дьюка рассказали об опасности медленной ходьбы. Как пишет Газета, в исследование приняли участие 900 жителей Новой Зеландии.

«Доктора знают, что люди, которые медленно ходят в свои 70 или 80, умирают чаще, чем более быстрые ходоки тех же лет», — рассказал один из ученых Терри Моффитт.

Однако выяснилось, что медленная ходьба начинает влиять на организм гораздо раньше. У людей, которые предпочитают неторопливые прогулки, объем мозга и плотность коры меньше. Кроме того, у них присутствуют признаки, связанные с болезнью малых сосудов.

В целом исследование показало, что мозг таких людей постарел быстрее.