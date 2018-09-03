Ученые назвали еще один симптом депрессии

Речь идет о ситуациях, когда человеку сложно делать повседневные вещи.

Великобритания. Ученые назвали еще один симптом развивающейся депрессии помимо подавленности, апатии, враждебности и потере аппетита. Об этом пишет Российская Газета.

Речь идет о ситуациях, когда человеку сложно делать повседневные вещи: заправлять кровать, стирать одежду, ходить за продуктами и даже готовить себе еду.

То есть обычные дела превращаются в «невыполнимую задачу».

Ранее российские ученые также выяснили, что за депрессивное состояние человека отвечает хабенула – крохотный участок мозга.