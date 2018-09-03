Ученые назвали еще один симптом депрессии

Речь идет о ситуациях, когда человеку сложно делать повседневные вещи.
Великобритания. Ученые назвали еще один симптом развивающейся депрессии помимо подавленности, апатии, враждебности и потере аппетита. Об этом пишет Российская Газета.
Речь идет о ситуациях, когда человеку сложно делать повседневные вещи: заправлять кровать, стирать одежду, ходить за продуктами и даже готовить себе еду.
То есть обычные дела превращаются в «невыполнимую задачу».
Ранее российские ученые также выяснили, что за депрессивное состояние человека отвечает хабенула – крохотный участок мозга.
"Оставь меня, старушка, я в печали"!
"Когда мы говорим о депрессии, мы не имеем в виду плохое настроение, грусть, скуку, усталость, чувство вины или несчастную любовь. Это все - за рамками депрессии. Человек может грустить, иначе он не человек, а деревяшка. Но при этом человек может и радоваться.