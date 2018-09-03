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Ученые назвали еще один симптом депрессии

14:18, 03 сентября, 2018
Анна Торхова
14:18, 03 сентября, 2018
Анна Торхова
192
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#Великобритания\n#настроение\n#ученые\n#депрессия
Фото: pixabay.com
192
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Речь идет о ситуациях, когда человеку сложно делать повседневные вещи.

Великобритания. Ученые назвали еще один симптом развивающейся депрессии помимо подавленности, апатии, враждебности и потере аппетита. Об этом пишет Российская Газета.

Речь идет о ситуациях, когда человеку сложно делать повседневные вещи: заправлять кровать, стирать одежду, ходить за продуктами и даже готовить себе еду.

То есть обычные дела превращаются в «невыполнимую задачу».

Ранее российские ученые также выяснили, что за депрессивное состояние человека отвечает хабенула – крохотный участок мозга.

"Оставь меня, старушка, я в печали"!

"Когда мы говорим о депрессии, мы не имеем в виду плохое настроение, грусть, скуку, усталость, чувство вины или несчастную любовь. Это все - за рамками депрессии. Человек может грустить, иначе он не человек, а деревяшка. Но при этом человек может и радоваться.

14:18, 03 сентября, 2018
Анна Торхова
192
0
#Великобритания\n#настроение\n#ученые\n#депрессия

 

 

 


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