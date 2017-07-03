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      Ученые доказали, что бактерии из кишечника управляют эмоциями людей

      19:15, 03 июля, 2017
      Новичок
      19:15, 03 июля, 2017
      Новичок
      175
      0
      #медицина\n#здоровье\n#наука\n#человек\n#биология\n#ученые
      Фото: pixabay.com
      175
      0

      Два разных вида микроорганизмов обуславливают разные реакции на раздражители.  

      Лос-Анджелес. США. Наличие прямой связи между кишечной микрофлорой и психическими реакциями человека установили ученые из Калифорнийского университета. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на ScienceAlert.  

      Отмечается, что для эксперимента были выбраны 40 здоровых женщин от 18 до 55 лет. У одних в кишечнике было выявлено значительное количество бактерий рода Bacteroides, у других — Prevotella.

      В ходе исследования обеим группам демонстрировали изображения, вызывающие позитивные, негативные и нейтральные эмоции. Одновременно специалисты сканировали мозг женщин с помощью томографа.  

      Опыты показали, что когда участницам, в которых обитало много бактерий Prevotella, показывали изображения, вызывающие негативные эмоции, в их гиппокампе (часть головного мозга, участвующая в формировании эмоций и переходе кратковременной памяти в долговременную) уменьшалась нейронная активность. Эти женщины демонстрировали более высокие уровни тревоги, беспокойства и раздражительности.  

      Зато у дам, в кишечнике которых жили преимущественно Bacteroides, реакции на отрицательную информацию оказались более спокойными. Ученые также отметили, что у них слой серого вещества в лобных долях коры больших полушарий, островке и гиппокампе был толще, чем у представительниц другой группы.  

      Таким образом, было доказано, что бактерии могут оказывать влияние на головной мозг, и заставлять человека сильнее реагировать на проблемы, вызывая стрессовые состояния и депрессии.

      19:15, 03 июля, 2017
      Новичок
      175
      0
      #медицина\n#здоровье\n#наука\n#человек\n#биология\n#ученые

       

       

       

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