Ученые доказали, что бактерии из кишечника управляют эмоциями людей

Два разных вида микроорганизмов обуславливают разные реакции на раздражители.

Лос-Анджелес. США. Наличие прямой связи между кишечной микрофлорой и психическими реакциями человека установили ученые из Калифорнийского университета. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на ScienceAlert.

Отмечается, что для эксперимента были выбраны 40 здоровых женщин от 18 до 55 лет. У одних в кишечнике было выявлено значительное количество бактерий рода Bacteroides, у других — Prevotella.

В ходе исследования обеим группам демонстрировали изображения, вызывающие позитивные, негативные и нейтральные эмоции. Одновременно специалисты сканировали мозг женщин с помощью томографа.

Опыты показали, что когда участницам, в которых обитало много бактерий Prevotella, показывали изображения, вызывающие негативные эмоции, в их гиппокампе (часть головного мозга, участвующая в формировании эмоций и переходе кратковременной памяти в долговременную) уменьшалась нейронная активность. Эти женщины демонстрировали более высокие уровни тревоги, беспокойства и раздражительности.

Зато у дам, в кишечнике которых жили преимущественно Bacteroides, реакции на отрицательную информацию оказались более спокойными. Ученые также отметили, что у них слой серого вещества в лобных долях коры больших полушарий, островке и гиппокампе был толще, чем у представительниц другой группы.

Таким образом, было доказано, что бактерии могут оказывать влияние на головной мозг, и заставлять человека сильнее реагировать на проблемы, вызывая стрессовые состояния и депрессии.