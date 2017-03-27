Немецкие ученые «разрешили» играть в компьютерные игры

По их мнению, это положительно влияет на мозг человека.

Берлин. Германия. Немецкие ученые выяснили, что компьютерные игры благоприятно сказываются на работе мозга. По данным «Народных Новостей», исследование проводилось в Институте развития человека в Берлине.

Ученые полагают, что мозгу необходимо постоянное активное развитие и формирование новых нейронных связей. По их мнению, обучение способствует постоянной стимуляции «серого вещества».

Компьютерные игры повышают скорость реакции, улучшают способность ориентирования в пространстве и кратковременную память.

Исследования показали, что у геймеров зрительно-моторная комбинация и рефлексы лучше, чем у тех, кто не увлекается компьютерными играми.