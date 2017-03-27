  • $ 57.42 ↓
  • € 61.86 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Немецкие ученые «разрешили» играть в компьютерные игры

      12:45, 27 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      12:45, 27 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      104
      0
      #здоровье\n#игры\n#ученые\n#компьютеры
      Фото: pixabay.com
      104
      0

      По их мнению, это положительно влияет на мозг человека.

      Берлин. Германия. Немецкие ученые выяснили, что компьютерные игры благоприятно сказываются на работе мозга. По данным «Народных Новостей», исследование проводилось в Институте развития человека в Берлине.

      Ученые полагают, что мозгу необходимо постоянное активное развитие и формирование новых нейронных связей. По их мнению, обучение способствует постоянной стимуляции «серого вещества».

      Компьютерные игры повышают скорость реакции, улучшают способность ориентирования в пространстве и кратковременную память.

      Исследования показали, что у геймеров зрительно-моторная комбинация и рефлексы лучше, чем у тех, кто не увлекается компьютерными играми.

      12:45, 27 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      104
      0
      #здоровье\n#игры\n#ученые\n#компьютеры
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа