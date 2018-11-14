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Жители канадского Калгари выступили против проведения у себя Олимпиады-2026

12:20, 14 ноября, 2018
Дарья Снидкова
12:20, 14 ноября, 2018
Дарья Снидкова
133
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#голосование\n#Олимпийские игры\n#Канада\n#отказ
Фото: LifeGlobe
133
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Власти города устроили голосование.

Калгари. Канада. Жители канадского города Калгари проголосовали против проведения Олимпийских игр в 2026 году на своей территории. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на СВС.

Всего в референдуме приняли участие 305 тыс. человек, 54,4% из которых против проведения Олимпиады и Паралимпиады в Калгари.

Калгари имеет население в 1,24 млн человек. Если большинство проголосует против игр, то вопрос повторно рассмотрит городской совет, который может отозвать заявку из международного олимпийского комитета. Официально результаты голосования будут известны 16 ноября.

Пока заявка находится на рассмотрении в МОК.

Город-столицу ОИ-2026 объявят 23 июня 2019 года.

 

 

12:20, 14 ноября, 2018
Дарья Снидкова
133
0
#голосование\n#Олимпийские игры\n#Канада\n#отказ

 

 

 


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