Кэмерон может снять сериал о катастрофе батискафа «Титан»

Лос-Анджелес. США. Сериал о крушении батискафа «Титан» предложили снять голливудскому кинорежиссеру Джеймсу Кэмерону продюсеры одной из крупных стриминговых платформ. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на британский таблоид Sun.

Как рассказал источник издания, авторы идеи считают, что она заинтересует создателя знаменитого фильма о катастрофе «Титаника». К тому же Кэмерон сам неоднократно погружался на большие глубины в российских батискафах.

Также сообщается, что к исполнению главных ролей в планируемом сериале могут привлечь актеров Мэтта Деймона и Кумэйла Нанджиани.

Напомним, частный батискаф «Титан» ушел на погружение к обломкам лайнера «Титаник» в Северной Атлантике 18 июня 2023 года. Вскоре связь с аппаратом пропала. Спасательная операция длилась несколько дней. Место крушения «Титана» удалось найти лишь 22 июня. Все, кто находился на борту, в том числе два миллиардера, погибли.