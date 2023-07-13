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В сети появилось видеообращение Джонни Деппа к россиянам

12:07, 13 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В сети появилось видеообращение Джонни Деппа к россиянам
12:07, 13 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
332
0
#США\n#Франция\n#Россия\n#культура\n#кино\n#фильмы\n#артисты\n#знаменитости\n#кинематограф\n#голливудские звезды\n#Депп
Фото: pxhere.com
332
0

Актер пригласил зрителей посмотреть новый фильм со своим участием.

Лос-Анджелес. США. В связи с премьерой фильма «Жанна Дюбарри» знаменитый американский актер Джонни Депп опубликовал видеообращение к российским зрителям. 
Оно появилось в зарубежных соцсетях, пишет Газета.ру.

Как уже сообщалось, историческая драма, в которой Депп сыграл короля Франции Людовика XV, была представлена на 76-м Каннском фестивале. На ее показе овация публики заставила актера прослезиться

Премьера «Жанны Дюбарри» в РФ назначена на 20 июля. На видео артист признался, что гордится своей новой работой и заранее поблагодарил россиян за просмотр.

Также недавно появилась информация, что Джонни Депп приедет в Россию по приглашению группы ЯМОРЕ. Актер намерен посетить Калининград и ряд других примечательных мест поблизости от него.

12:07, 13 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
332
0
#США\n#Франция\n#Россия\n#культура\n#кино\n#фильмы\n#артисты\n#знаменитости\n#кинематограф\n#голливудские звезды\n#Депп