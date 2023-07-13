В сети появилось видеообращение Джонни Деппа к россиянам

Лос-Анджелес. США. В связи с премьерой фильма «Жанна Дюбарри» знаменитый американский актер Джонни Депп опубликовал видеообращение к российским зрителям.

Оно появилось в зарубежных соцсетях, пишет Газета.ру.

Как уже сообщалось, историческая драма, в которой Депп сыграл короля Франции Людовика XV, была представлена на 76-м Каннском фестивале. На ее показе овация публики заставила актера прослезиться.

Премьера «Жанны Дюбарри» в РФ назначена на 20 июля. На видео артист признался, что гордится своей новой работой и заранее поблагодарил россиян за просмотр.

Также недавно появилась информация, что Джонни Депп приедет в Россию по приглашению группы ЯМОРЕ. Актер намерен посетить Калининград и ряд других примечательных мест поблизости от него.