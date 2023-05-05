Сценаристы сериала по «Властелину колец» отказались работать из-за забастовки

Лос-Анджелес. США. Забастовка сценаристов в США может привести к проблемам с завершением второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» по мотивам произведений Толкиена. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Variety.

Сериал планировалось доснять за 19 дней. Однако из-за стачки на работу отказались выходить шоураннеры и сценаристы проекта Джон Пейн и Патрик Маккей. Их функции возложили на сотрудников, не связанных с написанием текстов. Как они справятся с новыми задачами, неизвестно.

Напомним, ранее создатели сценариев голливудских фильмов объявили забастовку и устроили демонстрацию в Лос-Анджелесе. В акции протеста участвовали около 1,1 тыс. литераторов. Сценаристы требуют повышения зарплаты и отказа от использования нейросетей, грозящих оставить их без работы.