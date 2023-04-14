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Леди Гага стала сопредседателем комитета по культуре Белого дома

13:19, 14 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Леди Гага стала сопредседателем комитета по культуре Белого дома
13:19, 14 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
41
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#США\n#Джо Байден\n#власть\n#культура\n#музыка\n#эстрада\n#назначения\n#знаменитости
Фото: pxhere.com
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Решение об этом принял президент США Джо Байден.

Вашингтон. США. Певицу Леди Гагу назначили сопредседателем президентского комитета по культуре и искусству США. Как сообщает «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу Белого дома, документ об этом подписал Джо Байден.

Комитет, сопредседателем которого стала Леди Гага, дает рекомендации по вопросам политики в сфере культуры главам американских ведомств. 

Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, более известная как Леди Гага, получила 13 премий «Грэмми», присуждаемых в Америке за достижения в области музыки. Журнал Time накануне включил ее в топ-100 самых влиятельных людей в мире. 

Отмечается, что эстрадная звезда поддерживает Демократическую партию США. Именно Леди Гага исполняла американский гимн на церемонии инаугурации президента Джо Байдена.

13:19, 14 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
41
0
#США\n#Джо Байден\n#власть\n#культура\n#музыка\n#эстрада\n#назначения\n#знаменитости