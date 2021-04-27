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Умер актер, сыгравший Абдуллу в «Белом солнце пустыни»

16:00, 27 апреля, 2021
Андрей Поносов
Умер актер, сыгравший Абдуллу в «Белом солнце пустыни»
16:00, 27 апреля, 2021
Андрей Поносов
97
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#Грузия\n#кино\n#актеры\n#легенды\n#СССР\n#коронавирус
Фото: www.kino-teatr.ru
97
0

85-летний Кахи Кавсадзе переболел коронавирусом в ноябре прошлого года.

Тбилиси. Грузия. Известный советский и грузинский актер театра и кино Кахи Кавсадзе во вторник скончался в Тбилиси на 86-м году жизни. Об этом сообщил «Интерфакс».

Как писали грузинские СМИ, Кавсадзе последние два месяца проходил лечение в Первой университетской клинике в Тбилиси. В ноябре 2020 года актер заболел коронавирусом и был срочно госпитализирован. После почти 3 недель интенсивной терапии Кавсадзе был выписан из больницы. В феврале 2021 года у него снова диагностировали двустороннюю пневмонию.

Актерская карьера Кавсадзе началась в 1957 году. Он снялся в десятках фильмов. Всесоюзную известность ему принесла роль Черного Абдуллы в фильме «Белое солнце пустыни» (1969 год). В 1981 году он получил звание народного артиста Грузинской ССР.

В 1988 году сыграл роль Дон Кихота в советско-испанском драматическом сериале «Житие Дон Кихота и Санчо» режиссера Резо Чхеидзе. В 1996 году Кавсадзе получил российскую премию «Золотой Овен» как лучший актер года.

16:00, 27 апреля, 2021
Андрей Поносов
97
0
#Грузия\n#кино\n#актеры\n#легенды\n#СССР\n#коронавирус