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Телеканал RT вышел в финал международного конкурса Emmy Awards

16:52, 19 августа, 2020
Евгений Кандаков
Телеканал RT вышел в финал международного конкурса Emmy Awards
16:52, 19 августа, 2020
Евгений Кандаков
43
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#награды\n#телевидение\n#журналисты\n#Оскар\n#признание\n#премии\n#номинация
Фото: russian.rt.com
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Премию может получить серия репортажей о катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево в 2019 году.

Лос-Анджелес. США. Телеканал RT номинирован на международную премию International Emmy в категории «Новости». На получение престижной награды (ее называют телевизионным Оскаром) выдвинута серия репортажей о катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево в 2019 году, сообщается на официальном сайте телекомпании.

В финал премии Emmy Awards телеканал RT выходит в 9 раз. В 2019 году на International Emmy в категории «Новости» претендовала серия материалов RT о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. В 2018 году на награду выдвигали спецрепортажи о гуманитарной катастрофе в иракском Мосуле. Также в финал выходили сюжеты о голодовке заключенных в тюрьме Гуантанамо, движения Occupy Wall Street в США, первый визит Барака Обамы в Россию, другие материалы.

Кроме того, англоязычные программы и ведущие RT дважды выдвигались на американскую премию Daytime Emmy.

Добавим, вручение премии International Emmy 2020 пройдет в онлайн-формате 21 сентября текущего года.

16:52, 19 августа, 2020
Евгений Кандаков
43
0
#награды\n#телевидение\n#журналисты\n#Оскар\n#признание\n#премии\n#номинация

 

 

 


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