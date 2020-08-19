Телеканал RT вышел в финал международного конкурса Emmy Awards

Премию может получить серия репортажей о катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево в 2019 году.



Лос-Анджелес. США. Телеканал RT номинирован на международную премию International Emmy в категории «Новости». На получение престижной награды (ее называют телевизионным Оскаром) выдвинута серия репортажей о катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево в 2019 году, сообщается на официальном сайте телекомпании.

В финал премии Emmy Awards телеканал RT выходит в 9 раз. В 2019 году на International Emmy в категории «Новости» претендовала серия материалов RT о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. В 2018 году на награду выдвигали спецрепортажи о гуманитарной катастрофе в иракском Мосуле. Также в финал выходили сюжеты о голодовке заключенных в тюрьме Гуантанамо, движения Occupy Wall Street в США, первый визит Барака Обамы в Россию, другие материалы.

Кроме того, англоязычные программы и ведущие RT дважды выдвигались на американскую премию Daytime Emmy.

Добавим, вручение премии International Emmy 2020 пройдет в онлайн-формате 21 сентября текущего года.