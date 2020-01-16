В Amazon назвали имена актеров из сериала «Властелин колец»

Среди них – исполнители ролей в «Игре престолов» Роберт Арамайо и Джозеф Моул.



Сиэтл. США. Компания Amazon, готовящаяся к съемкам сериала «Властелин колец», обнародовала список актеров, задействованных в проекте. Как сообщает RT, среди них нет ни Элайджи Вуда, ни Кейт Бланшетт, ни других звезд из экранизаций произведений Толкиена от Питера Джексона.

Зато кастинг прошли актеры из сериала «Игра престолов» Роберт Арамайо и Джозеф Моул, а также Исмаэль Круз («Мандалорец»), Овайн Артур («Смерть в раю»), Назанин Бониади («Железный человек»), Том Бадж («Тихий океан»), Маркелла Кавена («Пикник у Висячей скалы»), Чарли Викерз («Медичи: Повелители Флоренции»), Дэниэл Вейман («Ван Гог: Портрет, написанный словами»), Тайро Мухафидин, Меган Ричардс («Жажда странствий»), Дилан Смит («Имя мне Ночь») и София Номвете. Роль Галадриэль отдали Морфидд Кларк («Темные начала»).

Окончательный отбор актеров не завершен. По словам одного из руководителей телеподразделения Amazon Вернона Сандерса, кинопробы на другие роли продолжаются.

Съемки начнутся в феврале 2020 года. Сюжет сериала пока скрывают, однако известно, что его события начинаются раньше путешествия хоббита Фродо и его спутников с кольцом Всевластия к горе Ородруин. Не исключено, что главным героем первых частей станет юный Арагорн. Фильм выйдет на экраны уже в 2021 году.

На создание сериала могут потратить порядка 1 млрд долларов.