Историю Гарри Поттера могут превратить в сериал

Кроме того, рассматривается вопрос о съемках фильма, одним из главных персонажей которого станет дочь Волан-де-Морта.

История про вселенную Гарри Поттера может вернуться на экран. Как сообщает телеканал 360, журналисты из издания We Got This Covered узнали о дальнейших планах на поттериану.

Сюжет новой картины будет посвящен событиям спустя 20 лет после завершения основного повествования. Ожидается, что большая часть оригинального актерского состава примет участие в съемках. Кроме того, создатели добавят новые сюжетные линии. Так, одним из центральных персонажей может стать дочь Волан-де-Морта, которая попытается воскресить отца.

Также журналистам стало известно, что на экраны может выйти не только фильм, но и сериал. Он будет связан с Альбусом Северусом — младшим сыном Гарри Поттера. Впервые он появился в эпилоге второй части «Даров смерти». Источник издания не исключил, что сценаристом новых киноработ станет «мама» Гарри Поттера — Джоан Роулинг.