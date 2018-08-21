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Роберт Дауни-младший намекнул на продолжение фильма «Шерлок Холмс»

15:40, 21 августа, 2018
Дарья Снидкова
15:40, 21 августа, 2018
Дарья Снидкова
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#США\n#премьера\n#Твиттер\n#фильмы\n#фильм\n#Шерлок Холмс\n#знаменитости
Фото: wikipedia.org
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Актер написал об этом в твиттере.

США. Актер Роберт Дауни-младший, исполняющий роль знаменитого сыщика, намекнул фанатам о продолжении фильма «Шерлок Холмс». Он опубликовал в своем твиттере сообщение со словами «Тренирую лицо Шерлока».

Robert Downey Jr on Twitter

Practicing my Sherlock face. https://t.co/Vs7kGF70Re

Как сообщают News.ru, компании Warner Bros. и Village Road show Pictures подтвердили, что фильм выйдет 25 декабря. Также стало известно, что роль напарника Шерлока доктора Ватсона осталась за Джудом Лоу. Про остальных актеров сведений пока нет.

Сценарий третьей части написал Крис Бренкето, который работал над сюжетом сериала «Ганнибал». Однако пока неизвестно, кто из режиссеров возьмется за третью часть серии. Предыдущие фильмы снимал Гай Ричи.

Напомним, что первый фильм «Шерлок Холмс» зрители увидели в декабре 2009 года. Он собрал 524 млн долларов. Вторая часть «Шерлок Холмс: Игра теней», вышедшая в 2011 году собрала 545,4 млн долларов.

15:40, 21 августа, 2018
Дарья Снидкова
147
0
#США\n#премьера\n#Твиттер\n#фильмы\n#фильм\n#Шерлок Холмс\n#знаменитости

 

 

 


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