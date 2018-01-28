Стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов»

Новые серии появится в апреле 2019 года.

США. Заключительный сезон «Игры престолов» выйдет в апреле 2019 года. Как пишет «Газета.ru», о месяце выхода сериала рассказала актриса Мэйси Уильямс.

«Мы заканчиваем в декабре, и первый эпизод появится в эфире в апреле (2019 года)… В финальную версия вошло много всего. Вы бы не захотели спешить в этом сезоне. Мы обязаны нашим зрителям тем, что сделали этот сезон на пределе возможностей», — сказала актрисамс в интервью.

Исполнительница роли Арьи Старк также призналась, что хотела бы, чтобы ее героиня нашла себя и избавилась от злости и желания мстить, которые сопровождали ее в путешествии.

Напомним, что ранее стало известно, что новый эпизод сериала выйдет в 2019 году.