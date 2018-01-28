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      Стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов»

      18:00, 28 января, 2018
      Диана Ворончихина
      18:00, 28 января, 2018
      Диана Ворончихина
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      #кино\n#сериалы\n#сериал\n#Игра престолов
      Фото: кадр из сериала
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      Новые серии появится в апреле 2019 года.

      США. Заключительный сезон «Игры престолов» выйдет в апреле 2019 года. Как пишет «Газета.ru», о месяце выхода сериала рассказала актриса Мэйси Уильямс.

      «Мы заканчиваем в декабре, и первый эпизод появится в эфире в апреле (2019 года)… В финальную версия вошло много всего. Вы бы не захотели спешить в этом сезоне. Мы обязаны нашим зрителям тем, что сделали этот сезон на пределе возможностей», — сказала актрисамс в интервью.

      Исполнительница роли Арьи Старк также призналась, что хотела бы, чтобы ее героиня нашла себя и избавилась от злости и желания мстить, которые сопровождали ее в путешествии.

      Напомним, что ранее стало известно, что новый эпизод сериала выйдет в 2019 году

      18:00, 28 января, 2018
      Диана Ворончихина
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      0
      #кино\n#сериалы\n#сериал\n#Игра престолов

       

       

       

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