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      В сети опубликовали первый официальный постер ленты «8 подруг Оушена»

      17:42, 15 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      17:42, 15 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      122
      0
      #кино\n#социальные сети\n#фильмы\n#кинематограф\n#актеры\n#знаменитости
      Фото: kinopoisk.ru
      122
      0

      Главные роли в фильме исполнят Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонэм Картер и Рианна.

      Бербанк. США. Кинокомпания Warner Bros опубликовала в сети первый официальный постер фильма «8 подруг Оушена». Как пишет ИА REGNUM, он был выложен в аккаунте проекта в Twitter. 

      Oceans8Movie on Twitter

      Лента выйдет на экраны в 2018 году. Ее режиссером выступит Гэри Росс, а главные роли исполнят Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонэм Картер и Рианна, а также Минди Калинг, Сара Полсон и Аквафина.  

      Сандра Буллок воплотит образ Дебби - сестры жулика и афериста Дэнни Оушена, которая не общается с братом. Согласно сюжету фильма, она вместе с командой подруг планирует провернуть аферу во время костюмной выставки Met Gala, которая ежегодно проходит в Нью-Йорке.

      17:42, 15 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      122
      0
      #кино\n#социальные сети\n#фильмы\n#кинематограф\n#актеры\n#знаменитости

       

       

       

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