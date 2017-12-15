В сети опубликовали первый официальный постер ленты «8 подруг Оушена»

Главные роли в фильме исполнят Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонэм Картер и Рианна.

Бербанк. США. Кинокомпания Warner Bros опубликовала в сети первый официальный постер фильма «8 подруг Оушена». Как пишет ИА REGNUM, он был выложен в аккаунте проекта в Twitter.

Лента выйдет на экраны в 2018 году. Ее режиссером выступит Гэри Росс, а главные роли исполнят Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонэм Картер и Рианна, а также Минди Калинг, Сара Полсон и Аквафина.

Сандра Буллок воплотит образ Дебби - сестры жулика и афериста Дэнни Оушена, которая не общается с братом. Согласно сюжету фильма, она вместе с командой подруг планирует провернуть аферу во время костюмной выставки Met Gala, которая ежегодно проходит в Нью-Йорке.