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      Организаторы «Евровидения» больше не будут защищать права конкурсантов

      13:14, 16 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      13:14, 16 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
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      #музыка\n#Евровидение\n#конкурс\n#музыканты\n#Юлия Самойлова
      Фото: twitter.com
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      Европейский вещательный союз  изменил правила проведения музыкального конкурса.

      Женева. Швейцария. Европейский вещательный союз внес изменения в правила проведения «Евровидения». Теперь организаторы музыкального конкурса не будут отстаивать право участника выступить, если он нарушил законы принимающей страны. 

      Как сообщили Известиям.ру в пресс-службе EBU, в новой редакции правил конкурса страна, которая проводит «Евровидение», может отказать участнику во въезде, если считает, что он совершил какое-то правонарушение  ее законодательства.   

      «Правила конкурса песни «Евровидение-2018» предполагают, что отобранные исполнители и члены делегации не должны иметь за собой никаких нарушений, которые позволили бы национальным властям принимающей страны отказать им во въезде в страну-хозяйку в соответствии с ее государственным законодательством» - заявил представитель вещательного союза. 

      Такое решение EBU принял в связи с ситуацией с российской певицей Юлией Самойловой. В мае 2017 года она не смогла принять участие в «Евровидении», так как Киев отказал ей во въезде из-за посещения Крыма. Тогда Европейский вещательный союз, комментируя ситуацию, заявлял, что любой человек имеет право приехать на конкурс и выступить. Однако впоследствии изменил свое решение

      13:14, 16 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      150
      0
      #музыка\n#Евровидение\n#конкурс\n#музыканты\n#Юлия Самойлова

       

       

       

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