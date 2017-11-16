Организаторы «Евровидения» больше не будут защищать права конкурсантов

Европейский вещательный союз изменил правила проведения музыкального конкурса.

Женева. Швейцария. Европейский вещательный союз внес изменения в правила проведения «Евровидения». Теперь организаторы музыкального конкурса не будут отстаивать право участника выступить, если он нарушил законы принимающей страны.

Как сообщили Известиям.ру в пресс-службе EBU, в новой редакции правил конкурса страна, которая проводит «Евровидение», может отказать участнику во въезде, если считает, что он совершил какое-то правонарушение ее законодательства.

«Правила конкурса песни «Евровидение-2018» предполагают, что отобранные исполнители и члены делегации не должны иметь за собой никаких нарушений, которые позволили бы национальным властям принимающей страны отказать им во въезде в страну-хозяйку в соответствии с ее государственным законодательством» - заявил представитель вещательного союза.

Такое решение EBU принял в связи с ситуацией с российской певицей Юлией Самойловой. В мае 2017 года она не смогла принять участие в «Евровидении», так как Киев отказал ей во въезде из-за посещения Крыма. Тогда Европейский вещательный союз, комментируя ситуацию, заявлял, что любой человек имеет право приехать на конкурс и выступить. Однако впоследствии изменил свое решение.