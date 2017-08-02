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      Скандалы вокруг «Евровидения» в Киеве заставили изменить регламент конкурса

      13:30, 02 августа, 2017
      Новичок
      13:30, 02 августа, 2017
      Новичок
      215
      0
      #культура\n#Украина\n#музыка\n#Евровидение
      Фото: twitter.com
      215
      0

      Теперь на конкурс нельзя отправлять исполнителей, которых могут не допустить к участию.

      Женева. Швейцария. Европейский радиовещательный союз (EBU) внес исправления в регламент «Евровидения». Причиной послужил скандал с запретом выступления в Киеве российской участницы Юлии Самойловой, пишут «Известия».  

      Напомним, вокалистке на инвалидной коляске отказали во въезде на Украину из-за ее выступления в Крыму. В результате Россия проигнорировала конкурс.  

      Во избежание повторения подобных ситуаций, вызванных политическими разногласиями, EBU запретил отправлять на конкурс людей, которых могут не пустить в страну, где проводится очередное «Евровидение».  

      Кроме того, в случае нарушения сроков работы над подготовкой и трансляцией конкурса, Европейский вещательный союз может экстренно перенести «Евровидение» в другую страну.  

      Также повышены требования к судьям. В жюри конкурса теперь нельзя включать лиц, которые имеют какие-либо связи с артистами или являются авторами (либо правообладателями) исполняемых песен.

      13:30, 02 августа, 2017
      Новичок
      215
      0
      #культура\n#Украина\n#музыка\n#Евровидение

       

       

       

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