Скандалы вокруг «Евровидения» в Киеве заставили изменить регламент конкурса

Теперь на конкурс нельзя отправлять исполнителей, которых могут не допустить к участию.

Женева. Швейцария. Европейский радиовещательный союз (EBU) внес исправления в регламент «Евровидения». Причиной послужил скандал с запретом выступления в Киеве российской участницы Юлии Самойловой, пишут «Известия».

Напомним, вокалистке на инвалидной коляске отказали во въезде на Украину из-за ее выступления в Крыму. В результате Россия проигнорировала конкурс.

Во избежание повторения подобных ситуаций, вызванных политическими разногласиями, EBU запретил отправлять на конкурс людей, которых могут не пустить в страну, где проводится очередное «Евровидение».

Кроме того, в случае нарушения сроков работы над подготовкой и трансляцией конкурса, Европейский вещательный союз может экстренно перенести «Евровидение» в другую страну.

Также повышены требования к судьям. В жюри конкурса теперь нельзя включать лиц, которые имеют какие-либо связи с артистами или являются авторами (либо правообладателями) исполняемых песен.