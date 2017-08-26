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      Хакеры опубликовали сюжет последний серии седьмого сезона «Игры престолов»

      18:00, 26 августа, 2017
      Диана Ворончихина
      18:00, 26 августа, 2017
      Диана Ворончихина
      116
      0
      #США\n#кино\n#сериалы\n#сериал\n#Игра престолов
      Фото: pixabay.com
      116
      0

      Слитые материалы включают в себя сюжет не только последней серии, но и всех остальных эпизодов сезона.

      США. Хакеры, скрывающиеся под ником Mr. Smith («Мистер Смит»), выложили в сеть содержание заключительного эпизода седьмого сезона «Игры престолов». Об этом сообщает Lenta.ru.

      Отмечается, что слитые материалы включают в себя сюжет не только последней серии, но и всех остальных эпизодов сезона. Злоумышленники опубликовали контракты, подписанные с участниками проекта. Документ со всей этой информацией датирован 26 апреля 2016 года.

      Серия под названием «Дракон и Волк» (The Dragon and the Wolf), которая станет последней в сезоне, выйдет 27 августа на телеканале HBO.

      18:00, 26 августа, 2017
      Диана Ворончихина
      116
      0
      #США\n#кино\n#сериалы\n#сериал\n#Игра престолов

       

       

       

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