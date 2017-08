Хакеры опубликовали сюжет последний серии седьмого сезона «Игры престолов»

Слитые материалы включают в себя сюжет не только последней серии, но и всех остальных эпизодов сезона.

США. Хакеры, скрывающиеся под ником Mr. Smith («Мистер Смит»), выложили в сеть содержание заключительного эпизода седьмого сезона «Игры престолов». Об этом сообщает Lenta.ru.

Отмечается, что слитые материалы включают в себя сюжет не только последней серии, но и всех остальных эпизодов сезона. Злоумышленники опубликовали контракты, подписанные с участниками проекта. Документ со всей этой информацией датирован 26 апреля 2016 года.

Серия под названием «Дракон и Волк» (The Dragon and the Wolf), которая станет последней в сезоне, выйдет 27 августа на телеканале HBO.