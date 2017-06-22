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      В сети появился новый трейлер 7-го сезона «Игры престолов»

      09:55, 22 июня, 2017
      Новичок
      09:55, 22 июня, 2017
      Новичок
      129
      0
      #культура\n#видео\n#YouTube\n#сериалы\n#трейлер\n#Игра престолов
      Фото: kinopoisk.ru
      129
      0

      Двухминутное видео представлено на YouTube-канале телеканала НВО.

      Нью-Йорк. США. Телеканал НВО представил вниманию зрителя новый трейлер 7-го сезона популярного сериала «Игра престолов». Двухминутное видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале телевизионной сети, пишут Известия.ру.

      Game of Thrones Season 7: #WinterIsHere Trailer #2 (HBO)

      Отмечается, что премьера 7-го сезона популярного шоу состоится 16 июля. Всего будет показано 7 серий. Главные роли исполнят Питер Динклэйдж, Эмилия Кларк, Николай Костер-Вальдау, Лена Хиди и Кит Харингтон.

      Напомним, «Игра престолов» - американский драматический сериал, снятый по мотивам романов цикла «Песнь Льда и Пламени» знаменитого писателя Джорджа Мартина. Телевизионное шоу было удостоено многих престижных наград, в том числе премии «Эмми» в различных номинациях.

       

      09:55, 22 июня, 2017
      Новичок
      129
      0
      #культура\n#видео\n#YouTube\n#сериалы\n#трейлер\n#Игра престолов

       

       

       

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