В сети появился новый трейлер 7-го сезона «Игры престолов»

Двухминутное видео представлено на YouTube-канале телеканала НВО.

Нью-Йорк. США. Телеканал НВО представил вниманию зрителя новый трейлер 7-го сезона популярного сериала «Игра престолов». Двухминутное видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале телевизионной сети, пишут Известия.ру.

Отмечается, что премьера 7-го сезона популярного шоу состоится 16 июля. Всего будет показано 7 серий. Главные роли исполнят Питер Динклэйдж, Эмилия Кларк, Николай Костер-Вальдау, Лена Хиди и Кит Харингтон.

Напомним, «Игра престолов» - американский драматический сериал, снятый по мотивам романов цикла «Песнь Льда и Пламени» знаменитого писателя Джорджа Мартина. Телевизионное шоу было удостоено многих престижных наград, в том числе премии «Эмми» в различных номинациях.