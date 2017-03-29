Стивена Кинга обвинили в плагиате в романе «Темная башня»

У американского писателя требуют 500 млн долларов.

США. Создатель комиксов The Rook обвинил Стивина Кинга в плагиате в цикле романов «Темная башня» и потребовал с него 500 млн долларов. По словам художника, писатель «украл» образ главного персонажа, который также путешествует во времени и борется с монстрами, сообщает «РЕН ТВ».

Истец обратил внимание на стиль литературных героев. И Роланд Дискейн из «Темной башни», и Рестин Дэйн из комиксов The Rook одеваются, как ковбои.

По данным американского издания TMZ, Стивен Кинг признался, что читал комиксы The Rook.

Создатель комиксов подал иск и потребовал от писателя выплатить компенсацию в размере 500 млн долларов.

Комиксы с приключениями Рестина Дэйна выходили с 1977-го по 1983 год. Первая книга из цикла «Темная башня» опубликована в 1982 году.