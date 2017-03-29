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      Стивена Кинга обвинили в плагиате в романе «Темная башня»

      17:10, 29 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      17:10, 29 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      114
      0
      #литература\n#плагиат\n#авторские права\n#Стивен Кинг\n#Темная башня
      Фото: commons.wikimedia.org
      114
      0

      У американского писателя требуют 500 млн долларов.

      США. Создатель комиксов The Rook обвинил Стивина Кинга в плагиате в цикле романов «Темная башня» и потребовал с него 500 млн долларов. По словам художника, писатель «украл» образ главного персонажа, который также путешествует во времени и борется с монстрами, сообщает «РЕН ТВ».

      Истец обратил внимание на стиль литературных героев. И Роланд Дискейн из «Темной башни», и Рестин Дэйн из комиксов The Rook одеваются, как ковбои.

      По данным американского издания TMZ, Стивен Кинг признался, что читал комиксы The Rook.

      Создатель комиксов подал иск и потребовал от писателя выплатить компенсацию в размере 500 млн долларов.

      Комиксы с приключениями Рестина Дэйна выходили с 1977-го по 1983 год. Первая книга из цикла «Темная башня» опубликована в 1982 году.

      17:10, 29 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      114
      0
      #литература\n#плагиат\n#авторские права\n#Стивен Кинг\n#Темная башня
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