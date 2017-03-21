Храм Гроба Господня отреставрировали впервые за 200 лет

Работа реставраторов и ученых длилась на протяжении 9 месяцев.

Иерусалим. Израиль. В Иерусалиме завершилась реставрация часовни над местом погребения Иисуса Христа в храме Гроба Господня. Как сообщают «Известия», открытие запланировано на среду, 22 марта.

Реставраторы и ученые проводили работу в течение последних 9 месяцев. Основное внимание уделялось кладке гробницы. Титановые болты вставили в каменные плиты и над гробницей Иисуса. В рамках реставрации восстановили различные части церкви, а под землей установили дренажную систему для сточных и дождевых вод.

Последняя реставрация часовни была проведена 200 лет назад. В 2016 году власти города признали храм Гроба Господня небезопасным и приняли решение о его восстановлении. Работы проводились на пожертвования, которые составили 3,3 млн долларов.