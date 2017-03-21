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      Создатели «Игры престолов» рассказали о самой затратной смерти в сериале

      09:10, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      09:10, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      394
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      #сериал\n#Игра престолов
      Фото: google.ru
      394
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      На ежегодном фестивале South by Southwest в Техасе создатели поведали, за чью смерть им пришлось заплатить больше всего.

      Остин. Техас. Дэвид Бениофф,  Дэн Уайсс и шоураннеры сериала «Игра престолов» на ежегодном фестивале South by Southwest в Техасе рассказали про смерть героя, за которую им пришлось заплатить немалую сумму. По данным «Российской газеты», самой «дорогой» смертью стало убийство Арьей Старк педофила Меррина Транта. В 10 эпизоде 5 сезона юная «волчица» выколола ему глаза и вспорола горло.

      Когда у создателей спросили, почему именно эта сцена самая затратная, Дэвид Бениофф ответил: «Она же не могла вырезать ему глаза по-настоящему».

      09:10, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      394
      0
      #сериал\n#Игра престолов
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