Создатели «Игры престолов» рассказали о самой затратной смерти в сериале

На ежегодном фестивале South by Southwest в Техасе создатели поведали, за чью смерть им пришлось заплатить больше всего.

Остин. Техас. Дэвид Бениофф, Дэн Уайсс и шоураннеры сериала «Игра престолов» на ежегодном фестивале South by Southwest в Техасе рассказали про смерть героя, за которую им пришлось заплатить немалую сумму. По данным «Российской газеты», самой «дорогой» смертью стало убийство Арьей Старк педофила Меррина Транта. В 10 эпизоде 5 сезона юная «волчица» выколола ему глаза и вспорола горло.

Когда у создателей спросили, почему именно эта сцена самая затратная, Дэвид Бениофф ответил: «Она же не могла вырезать ему глаза по-настоящему».