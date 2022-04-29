За квартал выручка компании Apple выросла на 9% и стала рекордной

Купертино. США. В минувшем квартале 2022 финансового года, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, выручка Apple выросла на 9%, установив рекорд — 97,3 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте компании.

«Мы рады видеть сильную реакцию клиентов на наши новые продукты, а также прогресс, которого мы добиваемся, чтобы стать углеродно-нейтральными по всей нашей цепочке поставок и нашим продуктам к 2030 году. Мы, как всегда, стремимся быть силой добра в мире — как в том, что мы создаем, так и в том, что мы оставляем позади», — прокомментировал генеральный директор Apple Тим Кук.

Финансовый директор Лука Маэстри сообщил, что достичь рекордного результата получилось благодаря высокому потребительскому спросу на продукцию компании.

Тим Кук также отметил, что полученные результаты показывают, как Apple может создавать «лучшие продукты и услуги в мире».