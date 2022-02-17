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Власти Великобритании задумались об отмене «золотых виз» для инвесторов

11:11, 17 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Власти Великобритании задумались об отмене «золотых виз» для инвесторов
11:11, 17 февраля, 2022
Евгений Кандаков
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#финансы и деньги\n#инвестиции\n#бизнес\n#виза\n#Великобритания
Фото: pixabay.com
193
0

О таких планах сообщила Financial Times.

Лондон. Великобритания. Времена, когда стать подданным британской короны на льготных условиях было возможно за инвестиции, грозят уйти в прошлое. В правительстве страны обсуждают планы отказа от выдачи «золотых виз», пишет Лента.ру со ссылкой на Financial Times.

О вероятном упразднении визы Tier 1 Investor сообщили изданию люди, близкие к главе МВД Великобритании Прити Патель. Схожую позицию занимают в правительстве, отмечает газета. Причина – риск использования льготной визы для отмывания денег.

Получить визу инвестора можно при условии вложения в экономику страны минимум 2 млн фунтов (около 204 млн рублей). При этом желающий стать за деньги британцем должен объяснить полиции происхождение своего богатства.

11:11, 17 февраля, 2022
Евгений Кандаков
193
0
#финансы и деньги\n#инвестиции\n#бизнес\n#виза\n#Великобритания