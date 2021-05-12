Крупнейшим импортером российского мороженого стали США

За первый квартал 2021 года в Соединенные Штаты отправлено около 2 тысяч тонн лакомства.



Вашингтон. США. Главной страной-покупателем российского мороженого по итогам 1 квартала 2021 года стали Соединенные Штаты Америки. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на «ПРАЙМ», экспорт популярного лакомства в эту страну вырос в 3,7 раза, достигнув показателя 1,9 тыс. тонн.

В денежном выражении объем поставок в США составил за 3 месяца 4,7 млн долларов, сообщили в ФГБУ «Агроэкспорт» при Минсельхозе.

Вторым по значимости импортером российского эскимо и пломбира стал Китай. В первом квартале в КНР было отгружено 576 тонн сладкой продукции, что на 43% больше прошлогоднего показателя в физическом выражении, и на 66% - в стоимостном. За десерт из России китайские покупатели заплатили 2,6 млн долларов.

В целом с начала 2021 года российские производители реализовали на внешнем рынке 5,6 тыс. тонн мороженого, что на 13% больше прошлогоднего. Всего холодное лакомство из нашей страны покупают в 35 государствах. За последние 5 лет продажи мороженого российских брендов за рубеж выросли в 5 раз, отметили в ФГБУ «Агроэкспорт».

Напомним, в 2020 году одна из компаний США объявила о переименовании эскимо, поскольку это название якобы может оскорблять представителей северных народов.