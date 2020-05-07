Дети главы Samsung не будут управлять компанией

Далее у руля корпорации встанет наёмный топ-менеджер.



Сеул. Южная Корея. Руководитель Samsung Electronics Ли Джэ Ён исключил возможность назначения своих детей топ-менеджерами компании. Об этом он заявил 6 мая, выступая перед коллективом предприятия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Также Ли Джа Ён извинился за коррупционный скандал, в который оказалась замешана компания, и разрешил сотрудникам беспрепятственно объединяться в профсоюзы и участвовать в мирных собраниях. Профсоюзам, в свою очередь, можно вести коллективные переговоры с администрацией Samsung Electronics, заявил руководитель корпорации.

Ли Джа Ён занимает должность вице-президента и является фактическим главой бизнеса: ни одно важное решение не принимается без его согласия. Ранее компанией руководил его отец Ли Кун Хи, сейчас по состоянию здоровья он отошел от дел. Ли Джа Ён – третий в династии лидеров Samsung Electronics, и на нем, судя по его заявлению, традиция наследственной передачи управления корпорацией закончится. Далее у руля одного из крупнейших мировых производителей электроники встанет наёмный топ-менеджер.

Добавим, помимо выпуска чипов и смартфонов, компания занимается страхованием, создала свой биофармацевтический бизнес, проникла в другие сферы экономики.