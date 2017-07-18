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      Самый крупный алмаз в мире будет распилен

      10:57, 18 июля, 2017
      Новичок
      10:57, 18 июля, 2017
      Новичок
      235
      0
      #бизнес\n#Канада\n#аукцион\n#драгоценности\n#алмазы
      Фото: twitter.com
      235
      0

      Из-за размера драгоценного камня владелец не может найти покупателя.

      Отава. Канада. Канадская компания Lucara Diamond планирует распилить самый крупный в мире алмаз Lesedi la Rona. Из-за размеров драгоценного камня компания-владелец никак не может найти покупателя, пишет Инферфакс

      Вес необработанного камня составляет  1016 карат, то есть примерно с теннисный мяч. Ранее, в ходе торгов на аукционе Sotheby's, его пытались продать за 70 миллионов долларов. Однако покупатели предлагали за него, самое большое,  61 миллион. 

      По словам экспертов, в настоящее время необработанный алмаз слишком велик для той ситуации, которая сложилась на рынке драгоценных камней. По их словам, чтобы камень оценили по достоинству, необходимо подождать пару лет. Прислушается ли владелец драгоценности к экспертному мнению – неизвестно. 

      10:57, 18 июля, 2017
      Новичок
      235
      0
      #бизнес\n#Канада\n#аукцион\n#драгоценности\n#алмазы

       

       

       

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