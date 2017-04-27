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      В Великобритании на аукционе продали деревню за 20 миллионов фунтов стерлингов

      11:47, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      11:47, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      67
      0
      #бизнес\n#Великобритания\n#аукцион\n#деревня\n#покупки
      Фото: metro.co.uk
      67
      0

      Покупателем стала британская инвестиционная компания Albanwise.

      Великобритания. Английская инвестиционная компания Albanwise купила деревню Уэст Хеслертон в Великобритании за 20 млн фунтов стерлингов. Фирма планирует включить населенный пункт в состав своих владений, сообщают «Известия».

      На территории деревни находится особняк с 21 комнатой, 43 дома, паб, спортивные площадки, павильон для занятий спортом. Все это ранее принадлежало Еве Дануэй, которая не оставила наследников после своей кончины.

      Местные жители рассчитывают, что новые владельцы оставят прежнюю арендную плату за жилье, которая при Дануэй была невысокой.

      NBC Nightly News on Twitter

      WATCH: This entire English village is up for sale.

      11:47, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      67
      0
      #бизнес\n#Великобритания\n#аукцион\n#деревня\n#покупки
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