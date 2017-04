В Великобритании на аукционе продали деревню за 20 миллионов фунтов стерлингов

Великобритания. Английская инвестиционная компания Albanwise купила деревню Уэст Хеслертон в Великобритании за 20 млн фунтов стерлингов. Фирма планирует включить населенный пункт в состав своих владений, сообщают «Известия».

На территории деревни находится особняк с 21 комнатой, 43 дома, паб, спортивные площадки, павильон для занятий спортом. Все это ранее принадлежало Еве Дануэй, которая не оставила наследников после своей кончины.

Местные жители рассчитывают, что новые владельцы оставят прежнюю арендную плату за жилье, которая при Дануэй была невысокой.

