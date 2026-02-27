Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на лыжном комплексе имени Галины Кулаковой впервые прошли соревнования Зимнего Кубка Приволжского федерального округа по спортивному туризму. Участниками турнира стали более 400 спортсменов из 24 регионов России. Об этом сообщил вице-премьер регионального правительства Удмуртии.

Соревнования собрали сильнейшие команды округа, а удмуртские спортсмены показали высокие результаты в эстафете. По итогам состязаний две команды из Удмуртии поднялись на пьедестал почета.

Золотые медали завоевала юниорская сборная республики. Эстафета входила в зачет «Туриады ПФО».

Сразу после завершения Кубка на лыжном комплексе стартовало первенство России по спортивному туризму, в котором принимают участие сильнейшие молодые спортсмены страны. 0+