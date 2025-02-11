Удмуртия. Сборная Удмуртии по лыжному туризму 17 февраля отправится в Северное Забайкалье, где примет участие в Чемпионате России 2025 года по спортивному туризму. где им предстоит преодолеть лыжный маршрут высшей категории сложности. Удмуртским лыжникам предстоит преодолеть маршрут высшей категории сложности. Об этом сообщает клуб любителей гор «ВездеХод».

Маршрут пройдёт через труднодоступный район Северо-Восточного Кодара, который до сих пор остаётся малоисследованным и практически не посещается туристами. Протяжённость пути составит 330 километров, а продолжительность похода — 38 дней.

Участникам предстоит преодолеть 20 категорийных препятствий, включая перевалы, вершины, траверсы хребтов, каньоны и ледопады. Большая часть этих участков будет пройдена в режиме первопрохождения, что делает маршрут ещё более сложным и уникальным.

Старт похода запланирован на 21 февраля. Команда Удмуртии готовится к серьёзным испытаниям, чтобы доказать своё мастерство и выносливость на всероссийском уровне.