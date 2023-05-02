Рамиль Сайфуллин покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Ижсталь»

Ижевск. Удмуртия. Рамиль Сайфуллин оставил должность главного тренера «Ижстали». Причиной называют истечение срока трудового договора с клубом. Об изменениях в тренерском штабе сообщается на официальной странице сталеваров в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, Рамиль Сайфуллин был назначен главным тренером «Ижстали» в 2019 году. Воспитанник ижевской школы хоккея, Сайфуллин начал спортивную карьеру в «Ижстали» в сезоне 1991-1992 годов. Позже выступал за омский «Авангард», ряд канадских и российских клубов. До прихода в Ижсталь в качестве тренера выступал наставником нескольких российских молодежных команд.

«Руководство клуба дает высокую оценку работы Р. В. Сайфуллина и всего тренерского штаба. Выражает благодарность и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.

Руководство тренерским штабом «Ижстали» поручено Константину Маслюкову, занимавшему до этого должность старшего тренера команды. На этом посту его сменит многолетний капитан ижевских сталеваров Антон Кочуров.

Наша справка: Константин Маслюков родился 22 августа 1970 года, мастер спорта международного класса. Путь в большом спорте начал в «Ижстали» в 1986 году, привлекался в юниорскую сборную Советского Союза и национальную сборную России. Выступал за омский «Авангард», обладатель Кубка Европы 1996 года. Входит в символический «Клуб Фетисова».

Тренерскую карьеру начал в молодежном хоккейном клубе «Ижевская Сталь» в сезоне 2013-2014 годов. Дважды выступал старшим тренером «Ижстали», руководил женской сборной Пекина.

Антон Кочуров родился 27 января 1982 года, воспитанник ижевской школы хоккея. Является рекордсменом «Ижстали» по количеству сыгранных сезонов, выступил в 19 чемпионатах, провел 945 матчей, в которых забросил 170 шайб и 210 голевых передач. Также выступал за альметьевский «Нефтяник» и тюменский «Рубин».