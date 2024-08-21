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В Удмуртии в третий раз проведут «Ижевскую регату»

13:55, 21 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии в третий раз проведут «Ижевскую регату»
13:55, 21 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевская регата\n#соревнования\n#Ижевский пруд
Фото: ИА «Сусанин»
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Первые гонки состоятся уже 24 августа.

Ижевск. Удмуртия. «Ижевская регата» (0+) в третий раз пройдёт в столице Удмуртии. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр по физической культуре и спорту УР Денис Парахин.

Открытый Кубок Удмуртии по парусному спорту состоится с 23 по 25 августа. В соревнованиях будут участвовать полупрофессиональные и любительские команды из разных регионов России. Они будут плавать в акватории ижевского пруда на гоночных килевых яхтах новейшего российского класса МХ700.

23 августа на пруду пройдут тренировочные заплывы, а 24 и 25 августа состоятся гонки. 

Напомним, что в 2023 году соревнования выиграла команда «4 капитана» из Екатеринбурга. 

13:55, 21 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
85
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевская регата\n#соревнования\n#Ижевский пруд