В Удмуртии в третий раз проведут «Ижевскую регату»

Ижевск. Удмуртия. «Ижевская регата» (0+) в третий раз пройдёт в столице Удмуртии. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр по физической культуре и спорту УР Денис Парахин.

Открытый Кубок Удмуртии по парусному спорту состоится с 23 по 25 августа. В соревнованиях будут участвовать полупрофессиональные и любительские команды из разных регионов России. Они будут плавать в акватории ижевского пруда на гоночных килевых яхтах новейшего российского класса МХ700.

23 августа на пруду пройдут тренировочные заплывы, а 24 и 25 августа состоятся гонки.

Напомним, что в 2023 году соревнования выиграла команда «4 капитана» из Екатеринбурга.