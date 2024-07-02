Автопробег дворового хоккея пройдёт в Удмуртии в июле

Ижевск. Удмуртия. Автопробег дворового хоккея (18+) пройдёт в Удмуртии в июле. Об этом рассказал «Сусанину» его организатор и участник Михаил Смагин. В прошлом году автопробег связал Ижевск и Владивосток.

«Мы тогда не знали, во что это нам это выльется. Просто было желание сделать что-то громкое. Во-вторых, была амбициозная цель — ехать через всю страну и играть в хоккей. Классно, что у нас на протяжении всего этого маршрута были друзья. Это те люди, которые с нами уже участвовали в онлайн-марафоне дворового хоккея зимой. Поэтому у нас не было особых проблем при организации. Мы просто звонили, говорили, что мы будем через столько-то дней. У нас всё есть, главное, приведите людей и дайте площадку», — напомнил Михаил Смагин.

В этом году решили поехать в Мурманск, до Северного Ледовитого океана. Но все грантовые заявки были проиграны. Потому средств у организаторов на столько масштабную поездку не оказалось.

«Но, во-первых, сам формат автопробега нам очень понравился. Во-вторых, мы поняли, что можем делать достаточно качественный видеоконтент, который интересен людям. Поэтому мы решили проехаться по Удмуртии. С одной стороны, на это нужно меньше денег. С другой стороны, здесь ещё больше людей, которые знают про нас. К тому же такой формат автопробега может стать форматом маршрута выходного дня», — отметил собеседник.

Организаторы приглашают в автопробег по Удмуртии и других участников. Старт назначен на 10 июля, среда. Планируется, что он займёт две недели и завершится 24 июля. Уже подтверждённые встречи таковы.

11 июля, четверг, ижевчан ждут на предприятии «Аммоний» в Менделеевске (Республика Татарстан).

12 июля, пятница, в Можге на хоккейной асфальтированной коробке разметят две площадки. На одной сыграют с детьми из реабилитационного центра. (В организации помогает директор центра «Адели» в Ижевске Людмила Чеснокова). На второй — сыграют ребята из местной хоккейной школы. Но если найдутся взрослые желающие, то проведут игры и для них. Возможен и формат межгородского турнира «Можга – Ижевск».

Михаил Смагин подчеркнул, что одной из важных составляющих автопробега является желание команды проехаться по достопримечательностям Удмуртии. Не «самым известным», а больше по «лично интересным».

«Мы планируем заехать в бесермянский центр в Юкаменском. Там тоже сыграем в «настольник» и в национальные игры. Побываем у истока Камы. Обязательно заедем в посёлок Новый, где есть детская спортивная хоккейная школа. Заедем в какой-нибудь пионерский лагерь, чтобы сыграть там с детьми. У нас будут разноплановые турниры, мастер-классы, тренировки, матчи. Если всё удастся, то планируем проведение первенства района по «настольнику». Например, в Игринском районе есть около пяти команд», — отметил Михаил Смагин.

Уже традиционно организаторы планируют вести ежедневный блог и по возможности, планируют видеоблог.

«Будем дружить, будем общаться, будем создавать на местах заинтересованное сообщество дворового спорта, подчеркнуто непрофессионального, не чисто хоккейного, а именно дворового», — подчеркнул Смагин.

Он также поведал, что в планах — пригласить друзей, которые также в республике занимаются развитием доступных массовых видов спорта: «Парней с дуэльными подушками, с бендрестлингом. Один из партнёров у нас – футбольный клуб «Делин». Обязательно где-нибудь организуем и турнир по футболу».