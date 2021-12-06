Во всероссийском марафоне дворового хоккея участвовали более 300 ижевчан

Игры шли с 4 утра до 8 вечера.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошел всероссийский марафон дворового хоккея. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Марафон прошел 5 декабря в более 30 городах России. Участники сыграли в традиционный хоккей, хоккей на валенках и «Настольник». В Ижевске игры начались в 4 утра и продолжались до 8 вечера на Центральной площади. Для них напротив здания правительства Удмуртии были установлены две хоккейные коробки.

Около 300 жителей Ижевска приняли участие в составе 30 команд. На площадках сразились взрослые, дети, представители крупных компаний и чиновники. Также участие приняли и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Марафон прошел в более чем 30 городах, селах и деревнях России. Некоторые регионы договаривались о том, чтобы проводить подобные соревнования между собой. В Челябинской области предложили создать Федерацию хоккея на валенках.

Основатель Хоккей-на-валеночной лиги Михаил Смагин сообщил, что планирует создание второго марафона, в котором будет охвачено больше регионов.