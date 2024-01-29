Пять борцов из Удмуртии поборются за победу на всероссийском Первенстве

Ульяновск. Удмуртия. Пять борцов из Удмуртии отличились на первенстве ПФО по вольной борьбе среди юношей и девушек до 16 лет. Более 400 спортсменов приняли участие в состязаниях, которые проходили в Ульяновске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

На соревнованиях Удмуртию представляли воспитанники региональной Федерации спортивной борьбы. В ходе состязаний в разных весовых категориях наши борцы завоевали девять медалей. Среди призёров: Никита Белов, Денис Афанасьев, Тамерлан Хисматуллин, Тимур Галимов и Ярослав Зарубежнов.

Ребята представят Удмуртию на первенстве России 1-3 марта во Владивостоке.