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Пять борцов из Удмуртии поборются за победу на всероссийском Первенстве

09:40, 29 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Пять борцов из Удмуртии поборются за победу на всероссийском Первенстве
09:40, 29 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
189
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ульяновск\n#борьба\n#спорт
Фото: Фото Джейкоба Райса на Unsplash
189
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Спортсмены отличились на Первенстве ПФО.

Ульяновск. Удмуртия. Пять борцов из Удмуртии отличились на первенстве ПФО по вольной борьбе среди юношей и девушек до 16 лет. Более 400 спортсменов приняли участие в состязаниях, которые проходили в Ульяновске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

На соревнованиях Удмуртию представляли воспитанники региональной Федерации спортивной борьбы. В ходе состязаний в разных весовых категориях наши борцы завоевали девять медалей. Среди призёров: Никита Белов, Денис Афанасьев, Тамерлан Хисматуллин, Тимур Галимов и Ярослав Зарубежнов.
Ребята представят Удмуртию на первенстве России 1-3 марта во Владивостоке.

09:40, 29 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
189
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ульяновск\n#борьба\n#спорт