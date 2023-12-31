Быстровозводимый ФОК открыли на стадионе «Локомотив» в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 29 декабря открыли быстровозводимый каркасно-тентовый физкультурно-оздоровительный комплекс на стадионе «Локомотив» Ленинского района. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Его построили при поддержке РЖД. В ангаре размером 24 на 49 метров круглый год будут проходить занятия по игровым видам спорта: мини-футболу, волейболу, баскетболу. Тренироваться там смогут юные спортсмены, параспортсмены, сотрудники РЖД, жители Ленинского района.

В ФОКе оборудовали вентиляцию, отопление, освещение, охранное телевидение, систему управления контроля доступом. Есть туалеты, душевые, раздевалки, тренерские.

Напомним, ранее на стадионе «Локомотив» обустроили футбольное поле, беговые дорожки, сделали площадку для сдачи норм ГТО.