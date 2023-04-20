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13-летняя шашистка из Удмуртии стала чемпионкой России по стоклеточным шашкам

17:15, 20 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
13-летняя шашистка из Удмуртии стала чемпионкой России по стоклеточным шашкам
17:15, 20 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
179
0
#Удмуртия\n#чемпионат России\n#шашки
Фото: unsplash.com (Leonard Reese)
179
0

В командном зачёте женская сборная от республики заняла третье место.

Ижевск. Удмуртия. 13-летняя Маргарита Фёдорова из Удмуртии стала чемпионкой России среди женщин по стоклеточным шашкам. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта республики.

В Московской области состоялся чемпионат России по стоклеточным шашкам среди мужчин и женщин. Участниками стали более 50 спортсменов из разных регионов. В финале классической программы сражались 19 участниц, среди них три гроссмейстера. Маргарита Фёдорова, кандидат в мастера спорта, завоевала бронзу, став первой чемпионкой России из Удмуртии среди женщин.

В командном зачёте команда мужчин в составе Александра Льдокова, Степана Щёткина и Егора Бородачёва заняла второе место. Женская команда, состоящая из двух участниц — Маргариты Фёдоровой и Амарис Еникеевой, оказалась на третьем месте.

17:15, 20 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
179
0
#Удмуртия\n#чемпионат России\n#шашки