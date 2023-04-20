13-летняя шашистка из Удмуртии стала чемпионкой России по стоклеточным шашкам

Ижевск. Удмуртия. 13-летняя Маргарита Фёдорова из Удмуртии стала чемпионкой России среди женщин по стоклеточным шашкам. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта республики.

В Московской области состоялся чемпионат России по стоклеточным шашкам среди мужчин и женщин. Участниками стали более 50 спортсменов из разных регионов. В финале классической программы сражались 19 участниц, среди них три гроссмейстера. Маргарита Фёдорова, кандидат в мастера спорта, завоевала бронзу, став первой чемпионкой России из Удмуртии среди женщин.

В командном зачёте команда мужчин в составе Александра Льдокова, Степана Щёткина и Егора Бородачёва заняла второе место. Женская команда, состоящая из двух участниц — Маргариты Фёдоровой и Амарис Еникеевой, оказалась на третьем месте.