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Ижевский «Зенит» сыграл вничью с футболистами омского «Иртыша»

10:45, 17 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
Ижевский «Зенит» сыграл вничью с футболистами омского «Иртыша»
10:45, 17 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
290
0
#Ижевск\n#Зенит\n#спорт\n#футбол\n#чемпионат России
Фото: ru.freepik.com
290
0

Очередной домашний матч ижевчане завершили со счетом 1:1.

Ижевск. Удмуртия. Игроки ижевского «Зенита» и омского «Иртыша» разошлись при своих в очередном матче весенней серии игр первенства России по футболу среди команд второй лиги. Встреча состоялась 16 апреля в столице Удмуртии, сообщается на официальной странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Зенит-Ижевск» повел в счете уже на 17 минуте первого тайма, отличился 37-й номер команды Евгений Ушаков. Далее хозяева поля удерживали инициативу до конца встречи и не дали гостям создать серьезных, угрожающих моментов у своих ворот. Однако в конце матча судьи зафиксировали нарушение со стороны «Зенита» и назначили пенальти, которое омичи успешно реализовали. Итог матча ничейный, 1:1.

В ходе послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Зенит-Ижевск» Андрей Блажко поблагодарил игроков за работу на поле и заверил, что несмотря на неудачу клуб будет двигаться дальше.

«Сложилась боевая игра с одним из лидеров чемпионата. Мы понимали, как они будут действовать, использовали, могу сказать, свои сильные стороны и забили хороший гол. Что касается пенальти, то оставлю этот момент без комментариев, хотя вопросы к судейству остались», — отметил Андрей Блажко.

10:45, 17 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
290
0
#Ижевск\n#Зенит\n#спорт\n#футбол\n#чемпионат России