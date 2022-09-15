«Зенит-Ижевск» обыграл футбольный клуб «Химик-Август» со счётом 5:1

Ижевск. Удмуртия. Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» провёл домашний матч с командой «Химик-Август» из Вурнар. Игра закончилась с разгромным счётом 5:1 в пользу ижевцев.

Первый мяч игрок ижевского «Зенита» Денис Кравченко забил уже на пятой минуте. Спустя непродолжительное время было оформлено преимущество в два очка — отличился Даниил Наговицын. Игроки «Химика» в этот момент смогли распечатать оборону «Зенита» и заработали одно очко, однако до конца первого тайма хозяева поля положили в ворота соперника ещё два мяча.

На 49-й минуте отличился ижевчанин Аркадий Симаков, не оставив гостям шансов на победу. Игра закончилась со счётом 5:1.

Напомним, в первой игре за Кубок России «Зенит-Ижевск» одержал победу над пермским «Амкаром».