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«Зенит-Ижевск» обыграл футбольный клуб «Химик-Август» со счётом 5:1

08:30, 15 сентября, 2022
Юрий Абашев
«Зенит-Ижевск» обыграл футбольный клуб «Химик-Август» со счётом 5:1
08:30, 15 сентября, 2022
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#Зенит Ижевск
Фото: Пресс-служба ФК «Зенит-Ижевск»
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Первый мяч был забит уже на пятой минуте.

Ижевск. Удмуртия. Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» провёл домашний матч с командой «Химик-Август» из Вурнар. Игра закончилась с разгромным счётом 5:1 в пользу ижевцев.

Первый мяч игрок ижевского «Зенита» Денис Кравченко забил уже на пятой минуте. Спустя непродолжительное время было оформлено преимущество в два очка — отличился Даниил Наговицын. Игроки «Химика» в этот момент смогли распечатать оборону «Зенита» и заработали одно очко, однако до конца первого тайма хозяева поля положили в ворота соперника ещё два мяча.

На 49-й минуте отличился ижевчанин Аркадий Симаков, не оставив гостям шансов на победу. Игра закончилась со счётом 5:1.

Напомним, в первой игре за Кубок России «Зенит-Ижевск» одержал победу над пермским «Амкаром».

08:30, 15 сентября, 2022
Юрий Абашев
327
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#Зенит Ижевск