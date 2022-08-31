Детская регата «Юные паруса Удмуртии» пройдёт в столице республики

Ижевск. Удмуртия. Детская регата «Юные паруса Удмуртии» пройдёт в Ижевске 4 сентября. Как рассказал на пресс-конференции руководитель Федерации парусного спорта республики Михаил Васильев, она состоится в рамках Открытого кубка Удмуртии гоночных яхт MX700 «Ижевская регата».

«В рамках большой Ижевской регаты будем проводить «маленькую», детскую регату. В Ижевск приедут ребята со своими парусными судами класса «Оптимист» — это первый класс парусного спорта», — рассказал Михаил Васильев.

Он пояснил, что в этом году в детской регате примут участие воспитанники академии парусного спорта из Воткинска — единственного подобного центра в Удмуртии, открывшегося в 2017 году благодаря поддержке Санкт-Петербургской академии.

4 сентября швертботы «Оптимист» прибудут в Ижевск, соревнования пройдут в двух возрастных категориях — от 8 до 11 лет, старше 11 лет.

«Думаю, эти соревнования будут не менее зрелищными, чем взрослые гонки. Это будущее парусного спорта Удмуртии. В программе также запланировано, что после завершения гонки юные яхтсмены попробуют себя в качестве членов команды больших парусных судов», — подытожил Михаил Васильев.

Напомним, «Ижевская регата» пройдёт со 2 по 4 сентября.